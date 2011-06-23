Земельные аукционы в Минской области будут проходить еженедельно

Такую задачу поставил глава столичного региона Борис Батура. Как отметил руководитель областной землеустроительной и геодезической службы Геннадий Плисковский, сейчас формируется база данных, включающая в себя порядка 1600 участков, которые в ближайшее время выставят на торги.

380 участков уже готовы уйти с молотка. Информацию о сроках проведения аукционов и начальной цене можно узнать на сайтах облисполкома и землеустроительной службы. В Дзержинске 26 июля 2011 года в 1100 часов в зале заседаний исполкома, расположенном по адресу: Минская обл., г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, проводится открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилых домов, сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Узвышша».