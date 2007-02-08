"Зеленый змий" ушел в подполье

По решению городских властей в Минске в два раза сократилось количество магазинов, которые круглосуточно продавали спиртные напитки.

Таких торговых точек в столице осталось лишь 12. После 23.00 там можно купить шампанское, виноградные вина и коньяки. "Эти меры направлены на сокращение пьянства и алкоголизма среди жителей Минска. В настоящее время на учете наркологов состоит 37 тысяч столичных жителей, из которых 6,5 тысяч - женщины.

Однако существует и обратная сторона медали. Сокращение магазинов,

круглосуточно торгующих спиртным, привело к увеличению поставок в Минск суррогатного алкоголя. Этим обстоятельством активно пользуются желающие подзаработать на так называемых "пьяных деньгах", которые предлагают горячительное из-под полы и изготавливают фальсифицированные напитки.

200 литров самогона и полторы тонны спиртосодержащей жидкости - таков улов столичной милиции только за первую неделю февраля.

Добросовестная общественность - на стороне милиции. Звонок на "горячую" линию может не только вернуть покой, но и спасти кому-то жизнь.

Алкоголь из-под полы - вещество без формулы. У самогонщиков есть целый список "фирменных" усилителей вкуса: махорка, куриный помет, карбид, дихлофос, стиральный порошок. Здоровье не вернешь, а виновник отделается штрафом.

Милиция ратует за ужесточение наказания. Попавшемуся самогонщику грозит штраф до 30 минимальных базовых величин. Покупателю - двумя минимальными заработными платами. Но расплачиваться приходится не только деньгами. Большинство преступлений совершаются "под градусом". А сами любители спиртного зачастую оказываются пострадавшими.