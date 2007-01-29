"Зеленый змий" атакует!

За минувший год 35 тысяч минчан попали в медицинские учреждения Минска с диагнозом алкогольное отравление.

9 тысяч из них были госпитализированы, более 300 человек умерло. Обеспокоенность медиков поддерживают и сотрудники милиции. За последнюю неделю в частном секторе Минска выявлены две точки торговли спиртосодеражащей продукцией. Еше одна бедовая точка, считают служители правопорядка, ночные магазины.

Пьяных становиться больше и на дороге. Только в минувшие выходные задержаны 70 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. К таким автомобилистам будут применять самые жесткие меры. Пока их лишают на три года водительских прав. Но с марта, когда вступит в силу новый административный Кодекс, за нетрезвое состояние за рулём грозит конфискация автомобиля и даже уголовная ответственность.

Однако городские власти считают, что действовать только "кнутом" нельзя. Особое внимание в этом направлении - пропаганде здорового образа жизни. Зимой на пике популярности - коньки и лыжи. В этом году в столице будут работать 170 катков. Не только в центре города, но и в микрорайонах столицы. Завершается подготовка лыже-роллерной трассы на проспекте Победителей. Организаторы обещают приложить все усилия, чтобы посетителям было удобно и комфортно.

Уже в ближайшее время, как планируют в городском управлении по туризму и спорту, у центральных катков появятся дополнительные раздевалки и скамеечки. Трудно, конечно, предположить, что "вчерашний" пьяница вместо горячительного возьмёт коньки и помчится на каток. Все это делается для молодежи, за которой будущее.