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Зеленый свет для заводской тонировки авто

17 декабря 2009 21:47
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Задние и задние боковые стекла, затонированные производителем авто, теперь допускаются для участия в дорожном движении. Причем степень пропуска света уже не важна.Это новшество в действующие Правила дорожного движения было инициировано Президентом. До этого с коллективной просьбой снять ограничение на тонировку к главе государства обратились автолюбители. Кстати, теперь можно без проблем ввозить в Беларусь тонированные автомобили, изготовленные американскими и европейскими производителями, с пониженной степенью светопропускания стекол, имеющих маркировку, соответствующую международным требованиям.
# общество

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