Зеленый свет для заводской тонировки авто

Задние и задние боковые стекла, затонированные производителем авто, теперь допускаются для участия в дорожном движении. Причем степень пропуска света уже не важна.Это новшество в действующие Правила дорожного движения было инициировано Президентом. До этого с коллективной просьбой снять ограничение на тонировку к главе государства обратились автолюбители. Кстати, теперь можно без проблем ввозить в Беларусь тонированные автомобили, изготовленные американскими и европейскими производителями, с пониженной степенью светопропускания стекол, имеющих маркировку, соответствующую международным требованиям.