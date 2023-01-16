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Зеленский ввёл санкции в отношении 198 человек. В их числе гендиректор СТВ и журналист Григорий Азарёнок

16 января 2023 06:46
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении 198 общественных деятелей, которые, по его мнению, угрожают национальной безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленский ввёл санкции в отношении 198 человек. В их числе гендиректор СТВ и журналист Григорий Азарёнок-1

Это актеры, режиссеры, журналисты, телеведущие, блогеры и музыканты. В основном в новом санкционном списке граждане России. Но есть и украинские журналисты и политологи, а также генеральный директор телеканала СТВ Александр Осенко, белорусские журналисты Григорий Азаренок, Игорь Тур и политолог Александр Шпаковский.

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# Санкции # общество # Владимир Зеленский # Александр Осенко # Григорий Азарёнок # Игорь Тур # Александр Шпаковский # Фотофакт

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