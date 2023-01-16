Зеленский ввёл санкции в отношении 198 человек. В их числе гендиректор СТВ и журналист Григорий Азарёнок

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении 198 общественных деятелей, которые, по его мнению, угрожают национальной безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это актеры, режиссеры, журналисты, телеведущие, блогеры и музыканты. В основном в новом санкционном списке граждане России. Но есть и украинские журналисты и политологи, а также генеральный директор телеканала СТВ Александр Осенко, белорусские журналисты Григорий Азаренок, Игорь Тур и политолог Александр Шпаковский.