Здравствуйте, минчанин! Женщин, ставших мамами в День города, поздравят в столице

Новости Беларуси. С поздравлениями и теплыми пожеланиями этот день встретят женщины, ставшие мамами 9 сентября. По уже сложившейся традиции, представители власти и общественных организаций навещают новорожденных, которые появились на свет в праздничные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году в День города в Минске родились 28 малышей: 16 девочек и 12 мальчиков. Открыли счет в 6-м роддоме, где голос первого новоиспеченного минчанина зазвучал в 00:01. Стоит отметить, поддержка семьи для Беларуси – национальный приоритет. В нашей стране действует разветвленная система государственных пособий.