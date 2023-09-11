Здравствуйте, минчанин! Женщин, ставших мамами в День города, поздравят в столице

Новости Беларуси. С поздравлениями и теплыми пожеланиями этот день встретят женщины, ставшие мамами 9 сентября. По уже сложившейся традиции, представители власти и общественных организаций навещают новорожденных, которые появились на свет в праздничные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.