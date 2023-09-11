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Здравствуйте, минчанин! Женщин, ставших мамами в День города, поздравят в столице

11 сентября 2023 08:22
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Новости Беларуси. С поздравлениями и теплыми пожеланиями этот день встретят женщины, ставшие мамами 9 сентября. По уже сложившейся традиции, представители власти и общественных организаций навещают новорожденных, которые появились на свет в праздничные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здравствуйте, минчанин! Женщин, ставших мамами в День города, поздравят в столице-1

В 2023 году в День города в Минске родились 28 малышей: 16 девочек и 12 мальчиков. Открыли счет в 6-м роддоме, где голос первого новоиспеченного минчанина зазвучал в 00:01. Стоит отметить, поддержка семьи для Беларуси – национальный приоритет. В нашей стране действует разветвленная система государственных пособий.

# Государственная политика # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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