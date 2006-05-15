Акция с названием <Беларусь против табака> пройдет в течение двух недель и завершится 31 мая во Всемирный день без табака. За это время во всех регионах страны пройдут сотни мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.С 2001 года в Беларуси от никотиновой зависимости избавились около 7% курильщиков. Для формирования здорового образа жизни и профилактики вредных привычек организуются встречи девушек - будущих мам - с гинекологами, маммологами, юристами и другими специалистами в рамках информационной кампании "Здоровье женщин - здоровье нации".

В Министерстве образования считают, что пропаганда здорового образа жизни должна стать одним из основных направлений воспитательной работы. Причем, пример учащейся молодежи должны подавать сами педагоги.