Здоровье новорожденных в надёжных руках

В Гомельской областной клинической больнице после реконструкции открылось современное родильное отделение.

По оснащённости и подготовке медперсонала отделение способно выполнять функции перинатального центра 3-го уровня. В ремонт и оснащение роддома вложено порядка 14 миллиардов рублей.

Решение о реконструкции родильного отделения Гомельской областной клинической больницы было принято ещё 4 года назад. Главное, что изменилось за это время - начался бэби-бум. Только в прошлом году на Гомельщине родилось более 15 тысяч детей. Так что открытия нового отделения вместе с медперсоналам ждали и сотни будущих матерей.

Ежегодно в центре смогут принимать до трёх тысяч родов. Современное оборудование, установленное в центре, позволит сохранить жизнь даже шестимесячным новорождённым.

"Наши технологии позволяют теперь рожать тем, кто ещё 10 лет назад не имел не просто возможности, а даже права рожать. Теперь мы должны привыкнуть к тому что каждая женщина это мать" "Нужно больше работать в женских консультациях, чтобы рождались здоровые дети".

В год здоровья самое время каждой семье задуматься о здоровье. Задуматься о том, что лучше самим родить здорового ребёнка, чем доверить спасение его жизни пусть даже ультрасовременной и сверхнадежной аппаратуре.