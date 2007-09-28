Здоровье - напрокат

Теперь дорогостоящие оборудование, которое необходимо для реабилитации инвалидов, и людей временно попавших в трудную жизненную ситуацию можно взять во временное пользование.

Социальный работник Лариса про жизнь с препятствиями может рассказать много. А про то, как их преодолеть - еще больше. Сегодня она выбирает для своей подопечной новое оборудование. Именно оно станет спасением от одиночества и неподвижности для пожилой женщины.

Функциональные инвалидные кресла, ходунки, судна, и даже детские коляски. Узкая специфика ассортимента пользуется широким спросом. В Беларуси около полумиллиона инвалидов, и многие из них нуждаются в тех или иных вспомогательных средствах. К тому же никто из нас не застрахован от несчастных случаев.

Кто-то лишен зрения, кто-то слуха, кто-то ног. Однако иногда ограничены не только физические, но и материальные возможности. Средняя цена отечественной инвалидной коляски - не менее 500 000 тысяч рублей. Стоимость костыля - около ста тысяч. А инвалиды и пожилые люди получают необходимые средства бесплатно, да и для больных предусмотрена подобная льгота.

Вновь обрести возможность двигаться, можно заключив договор. Максимальный срок - на год. При необходимости время эксплуатации можно продлить. Сегодня в Минске о слабых заботятся в шести пунктах проката средств реабилитации. Однако уже к концу нынешнего года подобных уголков милосердия в столице может стать на 3 больше.

