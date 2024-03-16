«Здесь жизнь ощущается по-другому!» Дети из Херсонской области приехали на отдых в Беларусь

Отдохнуть и оздоровиться. В Беларусь впервые приехали дети и подростки из Херсонской области. Это ребята, которые были эвакуированы из зоны боевых действий. 39 мальчишек и девчонок две недели проведут в реабилитационно-оздоровительном центре в Сморгонском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме необходимых им медицинских процедур, предусмотрена и насыщенная культурно-развлекательная программа. Благодаря ей дети получат новые положительные эмоции и откроют для себя Беларусь. О первых впечатлениях гостей расскажет Алена Жиборт.

Среди детей, которые приехали в Беларусь из Херсонской области, сестры Василиса и Катя. Их семья оставила свой дом примерно год назад, сейчас они обустраивают новое жилье в Севастополе. В нашей стране девочки впервые, но, как оказалось, хорошо с ней знакомы. Папа Василисы и Кати – белорус. Он много рассказывал о Синеокой.

Василиса Сучко:

Нас очень хорошо встретили, в Гомеле встретили с конфетами и здесь нас тепло приняли. У нас связь пока что не появилась, поэтому мы папе пока не позвонили, но мы с ним разговаривали из поезда. Он очень рад, что мы поехали в Беларусь, тоже увидели эту страну.

Дети приехали в Беларусь на отдых и оздоровление. Всего 39 мальчишек и девчонок от 8 до 15 лет. Вместе с ними семь сопровождающих взрослых. Поездка организована благодаря благотворительному фонду Алексея Талая. Он уже не первый год помогает жителям Донбасса. Ближайшие две недели ребята проведут в живописных местах Сморгонского района, в реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная поляна». Дорога, признаются, была долгой, но интересной. Сюда ребята добирались почти трое суток. Были остановки в Гомеле и Минске.

Максим Кудрявцев:

В Минске на вокзале красиво, и тут природа красивая, и, вообще, лагерь полностью классный. Очень много лесов тут, в Беларуси, очень свежий воздух. Так как тут, считай, нет СВО, чуть-чуть жизнь по-другому ощущается, то есть, тут люди не знают, что это такое, и все живут обычной жизнью.