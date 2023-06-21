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Здесь принимают самых важных гостей. Ветераны труда посетили Дворец Независимости

21 июня 2023 13:36
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Новости Беларуси. Бобруйского и Жлобинского районов сегодня встречал Дворец Независимости. Пройтись по знаменитым залам и поближе познакомиться с одним из главных символов белорусской государственности для многих давно было заветной мечтой. Одним из самых запоминающихся и вызвавший наибольшие эмоции у гостей стал музей подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь принимают самых важных гостей. Ветераны труда посетили Дворец Независимости-1

Ирина Роскач, директор Бобруйского центра досуга и творчества:
Первые чувства – чувства радости от того, что ты находишься здесь. Впечатления торжества, радости за любимую страну, Беларусь. Что здесь мы принимаем самых важных гостей, в таких апартаментах.

Здесь принимают самых важных гостей. Ветераны труда посетили Дворец Независимости-4

Владимир Вяткин, представитель совета пожилых людей при Могилевском облисполкоме:
Великолепно то, что здесь выставлены подарки нашему Президенту. Они говорят о той великой дружбе, которую проводит Президент с другими народами, государствами. То есть проявляет постоянную заботу о том, чтобы нашему государству, нашему народу жилось лучше.

Здесь принимают самых важных гостей. Ветераны труда посетили Дворец Независимости-7

Евгения Довнар, председатель Бобруйской районной организации ветеранов:
Первое впечатление сразу же говорит о величии нашей республики. Дворец – это шикарно, мы только видели по телевизору, но сегодня увидели своими глазами.

Здесь принимают самых важных гостей. Ветераны труда посетили Дворец Независимости-10

Сегодня во Дворце Независимости сделаны сотни фотографий. Вернувшись домой, гости столицы покажут их своим родным, друзьям и знакомым.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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