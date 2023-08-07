«Здесь очень приятная публика». Как проходят II Игры стран СНГ в регионах – яркие моменты состязания

Безусловно, благодаря Играм стран СНГ растет уровень спортсменов, а атмосфера праздника царит во всех городах, которые принимают турниры. Помимо столицы сегодня, 7 августа, спортивные баталии разворачивались в Гродно и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты не пропустили ни одного старта.

Могилев 7 августа проснулся под ритмичный стук. Это лучники на стадионе «Спартак» делают утреннюю пробу пера и готовятся к предстоящим стартам. На огневом рубеже 43 спортсмена из девяти стран. Незваный гость соревнований – сильный и порывистый ветер – сбивает с толку и усложняет попадание в цель. Но в этом и мастерство самых метких – при любых обстоятельствах попасть в самое яблочко.

Слегка утомленные солнцем, но сильные духом – за ходом соревнований по стрельбе из лука следят юные борцы. Чтобы не через экраны гаджетов, а в живую (до мурашек по коже) почувствовать дух единства и тот самый спортивный адреналин, на соревнования своих воспитанников привел тренер Сергей Щедров.

Сергей Щедров, тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Могилевской областной школы олимпийского резерва:

Важно не только участие, важен даже просмотр соревнований. Именно так воспитывается тот дух, который в последующем будет помогать спортсмену.

Позаботились о комфорте не только участников, но и зрителей. Новые трибуны, и, что особенно важно, большой экран демонстрирует, все, что происходит на поле. В перерывах заскучать гостям не дают мягкие объятия Рысика и живые викторины, например, на лучшую кричалку. Одну из них придумали молодые воспитатели детского сада Ирина и Дарья.

Стрельба из лука на ура, сильный характер – яркая игра! Нешуточные спортивные страсти уже третий день кипят в Гродно – здесь в рамках II Игр стран Содружества разыгрываются награды среди 110 сильнейших тяжелоатлетов из девяти государств. Итог дня радует – два серебра и две бронзы. Сегодня к борьбе подключилась Куба. И у представителей Острова Свободы первый результат – третье место в весовой категории до 71 килограмма подняла Ениуска Мирабаль. Девушка рассказывает: добирались до Беларуси в общей сложности пять дней – все ради участия. Ее вдохновляет наша страна на личные рекорды. Мечтает не только посмотреть Гродненскую область, но и, так сказать, распробовать ее вкус.

Ениуска Мирабаль, бронзовый призер II Игр стран СНГ по тяжелой атлетике:

Я попробовала шоколад, мне очень понравилось, я хочу еще целый пакет шоколада. Мне бы хотелось вернуться еще раз сюда на такие же соревнования, потому что здесь очень приятная публика, здесь очень понравилось.

Претензии у участников спортивных Игр только к погоде. Организацию и проведение самих соревнований иностранные делегации оценивают высоко. Белорусское радушие и гостеприимство отметила заместитель премьер-министра Таджикистана. В нашу страну Матлубахон Сатториен с рабочим визитом прибыла накануне, чтобы поддержать свою команду, а также изучить белорусский опыт проведения масштабных турниров. «У вас очень красиво и невероятно радушно». Официальная делегация Таджикистана посетила II Игры стран СНГ.