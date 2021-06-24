Здесь был единственный в СССР банк данных свойств почвы на ЭВМ. Институту почвоведения и агрохимии НАН Беларуси – 90 лет

Новости Беларуси. Сотрудники института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси 24 июня принимают поздравления по поводу 90-летнего юбилея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно столько лет назад началась эпоха сохранения и повышения плодородия, а также эффективного использования минеральных удобрений.

Здесь появился первый и единственный в СССР банк данных агрохимических свойств почв на ЭВМ. На протяжении уже 40 лет спутником сельского хозяйства в Беларуси остаются цифровые технологии. С момента основания нашего государства плодородие почвы отнесено к важнейшему приоритету развития. От программирования урожая до «умных» удобрений в сельском хозяйстве. В чем залог хорошего урожая?