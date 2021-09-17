Здесь будут благотворительная столовая и пункт раздачи одежды. Какой проект реализуют в Борисове?

Новости Беларуси. Строительство церковно-приходского дома почти завершено в Борисове. До конца 2021 года планируют сдать несколько помещений. Стройка на особом контроле Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина и председателя Миноблисполкома Александра Турчина. Они посетили объект с рабочим визитом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здание находится возле храма Рождества Христова. Всего будет четыре этажа. На цокольном разместят епархиальный социальный центр «Добрые сердца». Здесь организуют благотворительную столовую и пункт для раздачи одежды. Обратиться за помощью сможет любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию. Заработает и епархиальный отдел по делам молодежи. В нем планируется оборудовать спортивный зал с тренажерами, раздевалками, подсобными помещениями. Еще появится актовый зал для проведения собраний, праздничных и просветительских мероприятий.

Александр, настоятель храма Рождества Христова:

Еще в свое время митрополит Филарет дал нам такое благословение – построить приходской дом. И когда мы почувствовали, что пришло это время, храм оборудован и можно заняться этим вопросом, начали продумывать варианты этого приходского дома.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Конечно, мы благодарны нашей Белорусской православной церкви за ту поддержку, которую она оказывает этим людям. Учитывая, что объект уже строится значительное время, более пяти лет, на мой взгляд, мы должны уже в следующем году, к середине года, поставить точку в этом строительстве.