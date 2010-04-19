Здания в Минске будут строиться быстрее и качественнее

Сенаторы и столичные градоначальники сегодня решали, как сделать Минск еще краше. На повестке дня – дополнения и изменения в закон об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Впервые планируется определить роль местных советов Депутатов. Они будут утверждать планы развития районов города и контролировать их. Новшеством станет и внедрение евростандартов в строительство не только для иностранных инвесторов, но для отечественных. Проектные нормы в белорусские институты планируется ввести всего за год, в отличие от Европы – где они принимаются 5-7 лет. Уже скоро в столице здания будут строиться быстрее и качественнее.

Геннадий Новицкий, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

– Совершенно официально этим законом предусмотрено параллельное проектирование и строительство объектов, открытие финансирования, разбитие на этапы, с тем, чтобы, если это крупные объекты, не замораживать на долгое время капитальные ресурсы, чтобы можно было более быстро, эффективно и качественно возводить объекты.

Николай Ладутько, и.о. Председателя Минского городского исполнительного комитета:

– Особенность этого плана в том, что мы выходим за минскую кольцевую автомобильную дорогу. В следующем годы мы начнем строительство неквартальных инженерных сетей в микрорайоне Щемыслицы.