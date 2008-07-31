Завтра жители Беларуси несколько часов смогут наблюдать солнечное затмение

Но максимально насладиться зрелищем смогут лишь витебчане. Солнечный диск будет закрыт луной почти на половину.
В Беларуси частичное солнечное затмение можно наблюдать раз в 4 года. Полное же бывает и того реже. Через 200-300 лет. Последний раз подобное явление в нашей стране было в 50-е годы прошлого века. И вот уже завтра Луна закроет Солнце почти на половину.
Полное солнечное затмение увидят жители Сибири, Алтая, Монголии и Китая. Максимальная продолжительность фазы там почти 2,5 минуты. В Беларуси астрономическое явление увидят частично. Первыми наблюдать солнечное затмение смогут жители Гродно. Там оно начнется на три минуты раньше, чем в столице. Зато Витебчане увидят явление полнее. Солнечный диск над этим регионом будет закрыт на 49%.
Погода, обещают синоптики, не подведет. Удивительное небесное явление смогут беспрепятственно наблюдать во всех уголках Беларуси. Разговоры о том, что затмение отрицательно сказывается на психическом состоянии больных, врачи называют мифом. Повышенного лунатизма, обострений и внезапно неадекватного поведения ни теоритические, ни практически не зафиксировано. А вот за глаза, говорят медики, надо побеспокоиться. Наблюдать солнечное затмение советуют только в солнцезащитных очках.