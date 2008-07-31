Завтра жители Беларуси несколько часов смогут наблюдать солнечное затмение

Его увидят все белорусы. Правда, ракурс не для всех будет удачным. Раньше всех свидетелями затмения станут гродненцы.

Но максимально насладиться зрелищем смогут лишь витебчане. Солнечный диск будет закрыт луной почти на половину.

В Беларуси частичное солнечное затмение можно наблюдать раз в 4 года. Полное же бывает и того реже. Через 200-300 лет. Последний раз подобное явление в нашей стране было в 50-е годы прошлого века. И вот уже завтра Луна закроет Солнце почти на половину.

Полное солнечное затмение увидят жители Сибири, Алтая, Монголии и Китая. Максимальная продолжительность фазы там почти 2,5 минуты. В Беларуси астрономическое явление увидят частично. Первыми наблюдать солнечное затмение смогут жители Гродно. Там оно начнется на три минуты раньше, чем в столице. Зато Витебчане увидят явление полнее. Солнечный диск над этим регионом будет закрыт на 49%.

Погода, обещают синоптики, не подведет. Удивительное небесное явление смогут беспрепятственно наблюдать во всех уголках Беларуси. Разговоры о том, что затмение отрицательно сказывается на психическом состоянии больных, врачи называют мифом. Повышенного лунатизма, обострений и внезапно неадекватного поведения ни теоритические, ни практически не зафиксировано. А вот за глаза, говорят медики, надо побеспокоиться. Наблюдать солнечное затмение советуют только в солнцезащитных очках.

