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Завтра в Солигорске откроется ледовый дворец

29 августа 2008 16:38
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Открытие состоится в честь полувекового юбилея города. Празднования продлятся не один день. Организаторы анонсируют даже приезд российских знаменитостей, потому лоск на Солигорск наводят чуть ли не всем городом. Дворец построили не за 2 года, как полагается, а за 8 месяцев. 1800 мест — для зрителей спортивных баталий.

Уже завтра солигорский лед проверят на прочность. Там состоится матч международного турнира среди любителей хоккея. А сегодня в рамках проводимого в Беларуси фестиваля хоккея стартовал еще один представительный международный турнир. В борьбу вступили юноши до 16 лет. Помимо белорусов, в соревнованиях участвуют сборные Австрии и Татарстана, а также команда из США. Последнюю возглавляет известный в прошлом белорусский хоккеист Юрий Кривохижа.
# общество

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