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Завтра отключается горячее водоснабжение в нескольких районах города

07 июля 2009 18:01
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Вода пропадет в домах по улицам Свердлова, Мясникова, Городской Вал.

Полную информацию и график отключения воды можно найти на сайте Мингорисполкома.

# общество

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