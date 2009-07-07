Завтра отключается горячее водоснабжение в нескольких районах города

Полную информацию и график отключения воды можно найти на сайте Мингорисполкома.
Кобрин станет столицей традиционного осеннего праздника урожая «Дожинки».
Деньги они смогут получить на три года под 10%. Это предусматривает Указ Президента.
Президент заявил об этом на торжественном приеме в честь выпускников высших военных учебных заведений.
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