Завтра была война...

22 июня, в день 65-й годовщины начала Великой Отечественной войны, у Тереспольских ворот Брестской крепости пройдет митинг-реквием. Почтить память погибших у стен легендарной цитадели соберутся представители местных органов власти, ветераны войны, молодежь, многочисленные гости, которые в составе делегаций приедут в город над Бугом из разных регионов Беларуси, а также из Москвы, Смоленска, Нижнего Тагила, Сургута и Вильнюса.По уже сложившейся традиции митинг-реквием откроет светозвуковой спектакль. О начале войны участников митинга возвестит гул самолетов, пулеметные и ружейные выстрелы, взрывы гранат, звуки контратаки и рукопашной схватки.

Минутой молчания почтят собравшиеся память воинов,павших за Родину, а на речную гладь Буга будут спущены венки с зажженными свечами.