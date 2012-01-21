Завоевавшие «серебро» Континентального кубка, хоккеисты «Юности» вернулись героями

Да они и сами выходили из таможни с высоко поднятой головой, понимая, что выступили в Руане действительно отлично.



Главный соперник «Юности», как всем казалось сначала, – донецкий «Донбасс» с почти нашими Матерухиным, Шафаренко, Люткевичем, и совсем нашими Шаговым и Горячевских на борту. Украинская команда в итоге показала неплохой хоккей, но уже после матча с минчанами стало ясно: не так страшен черт, как его малевали.



Андрей Карев, ХК «Юность»:

Самое обидное, что могли обыграть и «Донбасс». В принципе, не настолько он оказался сильнее, чем нам рассказывали. Если бы играли посмелее с самого начала, активнее, жестче, то исход был бы другим.



Минчане проиграли «Донбассу» всего 1:2 (шайба в активе Максима Слыша). А потом обыграли и «Руан» (4:2) и «Азиаго» (4:1). Самыми результативными у «Юности» стали Слыш, Башко и Заделенов. Каждый забросил по две шайбы. Уверенно сыграл и Берзиньш, к голу присовокупивший три результативные передачи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Никогда такого не было: все установки ребята выполнили, собрались. Молодцы! Очень хорошо играли. Как никогда здорово сыграли.



В итоге минчанам оставалось дождаться результата поединка «Донбасс» – «Руан», который при определенных условиях выводил на первое место «Юность». Болели белорусы, конечно же, за украинцев.



Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Там наши ребята играют, которые, я больше чем уверен, внутри хотели, чтобы мы выиграли. Я хотел, чтобы Матерухин выиграл, чтобы «Донбасс» попал. Думаю, им бы тоже было приятно, если бы мы выиграли. Но получилось как получилось.



На протяжении 58 минут украинско-французского противостояния счет нашу команду вполне устраивал. «Руан» был впереди с преимуществом в одну-две шайбы.



Андрей Карев, ХК «Юность»:

Честно говоря, мы сидели в раздевалке, и с первого периода, когда счет стал 2:0, никто даже с мест не ставал. Не хочу комментировать эту концовку.



Катастрофа произошла на 58-ой минуте. Малетт вывел на завершающий бросок Деспозирье – счет стал 5:2, и болельщики «Руана» начали праздновать победу не просто в матче – в Суперфинале Континентального кубка.



Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Я знал, что «Донбасс» проиграет. Всем людям, которые со мной были, даже при счете 3:1 я сказал, что шансов нет, «Донбасс» проиграет. Я знал, что говорил.

Готовиться надо правильно. «Донбасс» очень много ошибок сделал. Я спросил у них даже, почему так много делают ошибок. В клубе мне не смогли найти ответа.



Третье место занял «Донбасс», и многие украинские хоккеисты разочарованно срывали едва полученные медали. «Юность» получила серебро, «Руан» – золото.



Впрочем, уже после награждения в победе французов возникли сомнения. Разъяснений у ИИХФ относительно спорных моментов регламента потребовала и белорусская Федерация, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Но как бы ни завершилась история, поздравим «Юность»: это второе место не менее ценно, нежели иные победы.