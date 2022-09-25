«Завоевала все возможные медали». Белорусы выиграли ЧМ по скоростной радиотелеграфии

Новости Беларуси. В Минске чествовали триумфаторов 18 чемпионата мира по скоростной радиотелеграфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске чествовали триумфаторов 18 чемпионата мира по скоростной радиотелеграфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он прошел в Сербии и собрал представителей 12 стран. Белорусская сборная стала четырнадцатикратным обладателем чемпионского титула. Наиболее отличилась военнослужащая 62-го центрального узла связи.
Ирина Чуйкевич, абсолютная чемпионка мира по радиоспорту:
Лично я участвовала во всех упражнениях. В своей категории завоевала все возможные медали. Четыре дисциплины проводилось. Общая пятая – это многоборье. И командная медаль. Две золотые, две серебряные и в многоборье – золото. Стала семикратной чемпионкой мира.
Скоростная радиотелеграфия является дисциплиной радиоспорта. В ее основе лежат прием и передача сообщений кодом морзе.