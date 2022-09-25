«Завоевала все возможные медали». Белорусы выиграли ЧМ по скоростной радиотелеграфии

Ирина Чуйкевич, абсолютная чемпионка мира по радиоспорту:

Лично я участвовала во всех упражнениях. В своей категории завоевала все возможные медали. Четыре дисциплины проводилось. Общая пятая – это многоборье. И командная медаль. Две золотые, две серебряные и в многоборье – золото. Стала семикратной чемпионкой мира.