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«Завоевала все возможные медали». Белорусы выиграли ЧМ по скоростной радиотелеграфии

25 сентября 2022 08:45
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Новости Беларуси. В Минске чествовали триумфаторов 18 чемпионата мира по скоростной радиотелеграфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Завоевала все возможные медали». Белорусы выиграли ЧМ по скоростной радиотелеграфии-1

Он прошел в Сербии и собрал представителей 12 стран. Белорусская сборная стала четырнадцатикратным обладателем чемпионского титула. Наиболее отличилась военнослужащая 62-го центрального узла связи.  

«Завоевала все возможные медали». Белорусы выиграли ЧМ по скоростной радиотелеграфии-4

Ирина Чуйкевич, абсолютная чемпионка мира по радиоспорту:  
Лично я участвовала во всех упражнениях. В своей категории завоевала все возможные медали. Четыре дисциплины проводилось. Общая пятая – это многоборье. И командная медаль. Две золотые, две серебряные и в многоборье – золото. Стала семикратной чемпионкой мира.  

«Завоевала все возможные медали». Белорусы выиграли ЧМ по скоростной радиотелеграфии-7

Скоростная радиотелеграфия является дисциплиной радиоспорта. В ее основе лежат прием и передача сообщений кодом морзе.  

# Спортивные соревнования # общество # Ирина Чуйкевич # Фотофакт

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