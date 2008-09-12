Заводу "БелАЗ" исполнилось 60 лет!

Гигантские автомобили, сошедшие с конвейера в маленьком белорусском городе Жодино, знают на всех континентах планеты.

Завод входит в семерку ведущих мировых концернов по производству карьерной техники. И прочно удерживает треть мирового рынка по производству карьерных самосвалов. В далеком 1948 году, никто и предположить не мог, что в будущем машины тогда еще завода по выпуску торфяного оборудования будут колесить за рубежом и основательно вгрызаться даже в самые твердые горные недра заморских земель.

Собственно, "автомобильным" завод в Жодино назовут 10 лет спустя, когда сюда передадут производство 25-тонника "МАЗ-525". Он выйдет из-под тени "старшего брата" и даже "перерастет" его. Еще всего 2 года спустя на предприятии приступят к проектированию своей, принципиально новой машины, – самосвалов "БелАЗ".

Изображаемые на бигбордах предметы обычно многократно увеличивают. В случае с продукцией "БелАЗа" – в точности до наоборот. Карьерные самосвалы нового поколения – высотой с многоэтажный дом. Еще бы! Их грузоподъемность достигает нескольких сотен тонн.

За всю историю здесь разработано почти полтысячи модификаций карьерных самосвалов грузоподъемностью от 27 до 320 тонн. Они работают в более чем 50 странах мира. Коллекцию большегрузников существенно дополнили машины могилевского филиала "БелАЗа": тягачи, бульдозеры, погрузчики, скрейпера. Появились даже машины для подземных работ.

Тем не менее, предприятию, которое производит автотехнику повышенной проходимости, переход к рынку дался весьма нелегко. Но даже когда снизились объемы выпуска продукции, завод лидировал на рынках СНГ. Здесь сохранили трудовой коллектив, с его уникальными рабочими и инженерными кадрами. И теперь завод входит в семерку ведущих мировых концернов по производству карьерной техники. Причем, прочно удерживает треть мирового рынка по производству карьерных самосвалов.

Сегодня одним из самых перспективных способов завоевания рынков на предприятии считают организацию совместных производств. В далекой Венесуэле "БелАЗ" начинает реализацию проекта по строительству завода карьерных самосвалов. Пример заинтересовал и другие страны. А в планах "БелАЗа" на ближайшую пятилетку удвоить объемы производства. Причем, уже более половины ассортимента – это новые виды продукции. Здесь уверены: прибыль от реализации в ближайшее время достигнет отметки в два миллиарда белорусских рублей. С конвейера уже сошел 130-тысячный самосвал. Бренд "БелАЗ" официально признан "достоянием нации".

С юбилеем работников завода "БелАЗ" поздравил Президент Беларуси. "Убежден, что эффективное использование вами имеющегося потенциала, накопленного опыта и современных технологий будет и впредь содействовать наращиванию производства конкурентоспособных автогигантов, расширению взаимовыгодных связей с партнерами из ближнего и дальнего зарубежья, упрочению положения Беларуси на международной арене", – подчеркнул Александр Лукашенко.

