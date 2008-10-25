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Завершился визит в Беларусь Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

25 октября 2008 16:54
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Последний день его пребывания на нашей земле был не менее насыщенным, чем предыдущие. Сегодня Предстоятель Русской православной церкви посетил Национальный художественный музей, где ознакомился с выставкой "Православная икона России, Украины и Беларуси" и оставил запись в Книге почетных посетителей, побывал в Свято-Елисаветинском женском монастыре в Новинках и осмотрел строящийся в Минске храм-памятник в честь Всех Святых и в память безвинно убиенных в Отечестве нашем.
# общество

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