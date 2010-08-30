Завершился третий этап мониторинга работы местной власти с населением

Главный итог мониторинга можно описать формулировкой «нет нерешаемых проблем, есть ленивые чиновники на местах». По сложившейся всего за пару месяцев традиции, жители даже самой отдаленной деревеньки, которых не услышали местные управленцы, получили возможность поделиться проблемой с теми, кто способен ее решить.

Прием лично вели уполномоченные представители главы государства. Людей выслушивали, записывали и проверяли каждый факт. Статистика первых двух этапов мониторинга говорит о том, что такая форма работы с населением не только эффективна с точки зрения государственного менеджмента, но и востребована народом. Да и местная власть начинает работать активнее. Как в присказке – на то щука в воде, чтобы карась не дремал. Проверяющие из Минска как раз и есть та самая метафорическая щука, которая намекает всем, кто еще не понял: Беларусь – государство для народа, а не наоборот.

Нынешнее лето стало жарким во многих смыслах. Белорусы, конечно, позабыли про высокие температуры воздуха, но не про постоянную погоду, которая важней всего дома. Решить свои житейские вопросы все три месяца в течение трех этапов мониторинга местной власти мог каждый. Июнь. Июль. И август. Уполномоченные Представители Президента устроили настоящий экзамен чиновникам самых разных уровней – в сельских, городских, районных и областных исполкомах. А все для того, чтобы промониторить – все ли усилия приложены для решения каждой насущной проблемы?

К нам едет ревизор! Все регионы страны день за днем посещали группы контролеров собранные из разных ведомств. Сколько в общей сложности прозвучало вопросов и жалоб за это лето в таких приемных, сказать сложно. Бытовые драмы и баталии с ЖЭСами, протекшие крыши и незалатанные дороги. Сколько людей, столько и проблем.

Топ-рейтинг жалоб – ЖКХ и жилищные вопросы. Как ни странно, но больше половины проблем, с которыми люди приходили к уполномоченным представителям Президента, могли бы решиться на местном уровне. Почему приходится идти за правдой к высоким чинам – универсальной причины нет. Наверняка, когда борьба с проблемой превращается в борьбу с чиновником, человек начинает писать. Когда же многомесячная, а нередко и многолетняя переписка ни к чему не приводит, белорусы пишут именно в Администрацию Президента.

Людмила Панферова, руководитель межведомственной рабочей группы по изучению работы местных исполнительных и распорядительных органов по работе с обращениями граждан в Минской области:

– Я лично приезжала к людям на дом, спрашивала у них: все ли сделано? Поскольку с Исполкома мне ответ пришел, что крыша отремонтирована, что люди даже деньги за это получили. А в ответ я слышала, что люди сами это починили. Вот такие случаи, конечно, они из ряда вон выходящие.

За такие случаи, которые из ряда вон выходящие, некоторые уже понесли наказание. Речь идет о чиновниках и об их бездействии. По итогам первого этапа мониторинга 68 должностных лиц привлечены к ответственности за то, что не решали проблему, а занимались отписками или вовсе спускали проблему на «нет». В августе ревизоры проверят и качество выполнения поручений, которые были даны в июне и июле. Их было порядка трех тысяч и чиновники высокого ранга спросят за каждое.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

– Нет, и не может быть никаких скидок к тем руководителям, которые равнодушно относятся к тем или иным заявлениям и просьбам простого человека. Поверьте, это не какой-то «кавалерийский наскок», это будет постоянная системная работа. Мы исходим из того, что порядок в этой сфере должен быть наведен, как того требует глава государства.

Каждый вопрос, просьба, жалоба, претензия простых граждан должны быть услышаны и поставлены на особый контроль. Это поручение Александра Лукашенко. Ведь с первых дней президентства белорусский лидер поставил в приоритет именно вопрос налаживания обратной связи с народом. Обращения граждан стали для главы государства проектом, которому уделено особое внимание на всех уровнях. Все бюрократические препоны должны быть ликвидированы – это главная миссия и принцип мониторинга.

Сергей Папина, начальник отдела базовых систем конструкторского бюро точного электронного машиностроения:

– Если бы люди не верили в результат от этих посещений, я думаю, что никто бы вопросы не задавал. Раз вопросы задаются, значит, люди верят власти и надеются, что она сможет сделать нашу жизнь еще лучше.

К слову, Сергею Папина, чтобы решить свой вопрос, даже у начальства отпрашиваться с работы не пришлось. Глава Администрации Президента нанес визит прямо к нему на работу. Посещение промышленных предприятий – это особенность нынешнего третьего этапа мониторинга. На встрече с Владимиром Макеем Сергей кратко и по делу описал, что в Колодищах, где он строит дом – нет ни газа, ни нормальных дорог. Силами местных властей проблему не решить.

Колядичи, про которые на встрече вспомнил Владимир Макей. Александр Плащинский рассказал, как ему пришлось пройти по всей управленческой иерархии, чтобы жители Колядичей могли ездить в паре сотне метров от минской кольцевой, по нормальной дороге.

Александр Плащинский:

– У местных властей проблем хватает и ресурсы, к сожалению, всегда ограничены. Тем не менее, почему у нас белорусов, у толерантного народа, возникла эта точка кипения по данной проблеме? Потому что несколько лет были формальные отписки. Мы получили подтверждение о том, что в июне работы по ремонту дорог будут выполнены. Но пришлось подождать до 13 июля, когда дорога не была отремонтирована вновь, и дозвониться до Владимира Владимировича. Через три дня здесь лежал асфальт.

Кто-то скажет – жаловаться нехорошо, а кто-то – всех понять можно. Местных чиновников тоже. Но в связке «человек-проблема-госслужащий» работает очень четкий закон. Он гласит – проблемы должны решаться, а жалобы не быть проигнорированными. Их превеликое множество, наверное, поэтому Александр Плащинский решил разбавить проблемную корзину, которая собралась за время трех этапов мониторинга, благодарственным письмом. Это, к слову, редкое явление, в таком контрольном деле.

Александр Плащинский:

– Когда люди с верой обращаются и вопросы решаются – именно это делает нас сильнее и выводит из любого кризиса.

Итоги мониторинга уже скоро доведут и озвучат. Результаты доложат Президенту. Главный ответ, который нужно получить – почему все вопросы не решаются на местном уровне? И почему люди пишут в Администрацию Президента как в единственную инстанцию, где их услышат и помогут? Ведь закон всегда на стороне жалобщика – будь он в ЖЭСе, в магазине или в райисполкоме. И его никто не отменял.

Александра Кулакова, Евгений Левковец, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.