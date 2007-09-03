Завершился конкурс на образцовое содержание и благоустройство территории столицы

В Минске подвели итоги конкурса на образцовое содержание и благоустройство территории столицы. По итогам - лучшим назван Фрунзенский район Минска. Самую красивую цветочную композицию создали работники районного "Зеленстроя", а лучший фонтан, по мнению конкурсной комиссии Мингорисполкома, находится перед зданием Национальной школы красоты в Ленинском районе.

Самый благоустроенный двор - у жителей дома №42 по улице Калиновского в Первомайском районе. Жюри конкурса определило также самый чистый столичный подъезд - это 3 подъезд дома №61 по улице Уманской в Московском районе.

