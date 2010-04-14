Завершилась рабочая поездка Александра Лукашенко по южным регионам Беларуси

Сегодня Александр Лукашенко посетил совхозкомбинат «Заря» Мозырского района. Как и в предыдущие дни, основное внимание уделено ходу весенне-полевых работ в республике и этом регионе.

Глава государства ознакомился с севом кукурузы на зерно по новейшим технологиям, а также экономической целесообразностью возделывания этой культуры в условиях Полесья.

Еще одна важная тема — подготовка к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной. На берегу Припяти Президент встретился с ветеранами и по традиции пообщался с журналистами.

На прямой связи со студией телеканала СТВ из Мозырского района наш специальный корреспондент Евгений Горин.

Евгений Горин (телекомпания СТВ):

Александр Лукашенко сегодня дал немало поручений в самых разных отраслях сельского хозяйства. Посещение Президентом предприятий Гомельской области оказалось очень результативным. Оказалось, что есть огромный задел для работы, хотя бы по перениманию опыта другими хозяйствами. Дело в том, что здесь, в совхозкомбинате «Заря», научились с большой эффективностью выращивать кукурузу, причем не на самых плодородных землях — в основном, запесчаненых. Учитывая, что в среднем в хозяйствах страны такие почвы занимают около трети от общего объема полей, этот опыт может оказаться очень полезным.

Президент снова поднял тему мелиорации земель. Едва сойдя с трапа вертолета, Александр Лукашенко дал поручение проработать вопрос о предварительной обработке почв, которые мы в силу отсутствия мощностей пока еще не можем качественно полностью мелиорировать.

Александр Лукашенко:

Я переживаю за земли — они мгновенно зарастают. В каждом районе можно создать отряды, вооружить их. Пускай бы они за этот год, за лето хотя бы раскультивировали пока без мелиорации, перепахали землю, убрали хмызняк. Вот таким методом нужно работать. Обычным методом мы уже не успеем. Если зарастут поля, через три года нам придется вложить в два раза больше средств на культуртехнические, мелиоративные работы.

Евгений Горин (телекомпания СТВ):

Сегодня же Александр Лукашенко пообщался с ветеранами Гомельщины и ответил на вопросы журналистов. Представлители СМИ поинтересовались у Президента, какие темы будут обсуждаться на предстоящей встрече с Президентом России Дмитрием Медведевым, как будет проходить приватизация некоторых белорусских предприятий. К тому же, поднималась тема выборов депутатов в местные Советы депутатов и будущего наших отношений с Кыргызстаном в свете произошедших событий. Ну и, конечно, журналисты попросили прокомментировать тему развития Припятского Полесья. Существует госпрограмма по развитию этого региона, которая, конечно, предполагает вливание огромных финансовых средств. Журналисты поинтересовались, откуда Беларусь будет изыскивать средства, ведь времена сейчас настали нелучшие.

Александр Лукашенко:

Проекты всегда были затратными. Например, в программу преодоления последствий от катастрофы на Чернобыльской АЭС мы угрохали около 35 млрд долларов. Но эти деньги не вылетели в трубу — они пошли на пользу людям. Так и сейчас. Если бы пролетели над Припятью, то увидели бы огромную пойму до 10-15 км розлива. Мне становится жаль, что она уже так мало дает нам пользы.