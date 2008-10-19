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Завершилась акция «Спортсмены за безопасность движения»

19 октября 2008 13:57
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Она проводится в рамках чемпионата Беларуси по скоростному маневрированию.

Символично, что авто-слалом прошел в День автомобилиста и дорожника. Десятки лучших водителей со всей Беларуси показали как можно управлять своим автомобилем, а болельщики смогли проверить знания Правил дорожного движения.

Не стоит лишний раз говорить, что автоспорт в Беларуси любят и продвигают в массы. Помимо традиционных спортивных достижений, организаторами движет желание привлечь внимание к культуре  поведения миллионной армии автовладельцев  на дорогах страны.

Уже сейчас в стране разработана и принята к исполнению целая программа по улучшению работ автошкол и кружков ДОСААФ. По всем 19 видам технического и авиационного спорта соревнуются как юные спортсмены, так и мастера с мировым именем.

Всё больше молодых людей приходит в специализированные кружки и просто в автошколы для занятий автоспортом. Этому способствуют закупки новых транспортных средств и строительство современных трасс для совершенствования водительских навыков. 

Уровень подготовки белорусских водителей, особенно молодых – неплохой. Вырастить настоящего мастера водительского искусства дело непростое, было бы желание. Но акции, подобные этой, демонстрируют, что автоспорт растёт и развивается, а значит и культура на дорогах Беларуси повышается.

# общество

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