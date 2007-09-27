Завершается трехнедельный марафон для юных спасателей-пожарных

На базе национального оздоровительного лагеря "Зубренок" завершаются 5-й международный и 10-ый республиканский слет юных спасателей-пожарных.

Несмотря на то, что возраст участников не превышает 15 лет, страсти кипят далеко не юношеские. Они смело идут в огонь, ловко управляются со спецоборудованием. Все четко и слаженно. Открытие 5-го международного слета юных спасателей-пожарных началось с показательного выступления профессионалов МЧС.

Юные пожарные сегодня не просто наблюдают. Они - основные участники слета и соревнуются вполне по-взрослому. 11 команд из 11 стран. Первые же конкурсы показали - в числе лидеров будут только самые подготовленные. И вот первые лидеры. По медподготовке, основам безопасности жизнедеятельности и смотре строя больше всего баллов у команды Минской области.

Впереди главные состязания - пожарная эстафета и спасение на водах. В конкурсах помогает и чувство юмора. Поэтому, КВН для команд отдельное соревнование. На победу рассчитывают все, даже новички. Это команда США и Молдовы.

Главной сегодняшней новостью в "Зубренке" стало заявление главы МЧС Беларуси Энвера Бариева о создании международной организации юных спасателей-пожарных. До подписания договора остались считанные дни. А столицей движения станет Беларусь.

