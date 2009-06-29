Заведующая магазином в Фаниполе заработала 226 млн.

Бывшая заведующая магазином в Минском районе подозревается в том, что с января 2005 года по октябрь 2008 года с целью сокрытия имеющейся недостачи вносила заведомо ложные сведения в товарные отчеты и товарно-транспортные накладные.

Кроме этого, женщина оформляла фиктивные кредитные обязательства о приобретении населением товара в кредит, чем способствовала образованию недостачи товарно-материальных ценностей в особо крупном размере.

В результате ущерб причинен на сумму Br226 млн. 423 тыс. Отдел по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Минского ОВДТ возбудил уголовное дело по ч.3 ст.424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Об этом БЕЛТА сообщили в управлении внутренних дел на транспорте МВД Беларуси.