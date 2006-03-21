Затяжная зима минчан не радует

В народные приметы коммунальные сотрудники уже не верят. Согласно им весна обещала быть теплой и скорой, а получилось наоборот... В народные приметы коммунальные сотрудники уже не верят. Согласно им весна обещала быть теплой и скорой, а получилось наоборот... Особенно нелегко приходится коммунальщикам и дорожным службам. С улиц и дворов столицы уже вывезено на треть снега больше, чем в прошлом году. Перепады температуры способствуют образованию сосулек. Приходится постоянно сбивать ледяные сталактиты с крыш. В ледяной каток превращаются и дорожки у водосточных труб. Днем лед в них тает, а после ночных заморозков приходится сбивать ледяную корку, которая порой достигает толщины в несколько сантиметров. Самые популярные орудия труда у коммунальных служб - лом и лопата. Из-за припаркованного во дворах транспорта использовать технику практически не возможно. Не покладая рук трудятся и дорожные службы. Расчищены пока только центральные улицы, а в частном секторе работа в самом разгаре. Такой трудной весны, говорят дорожники, давно уже не было, и с надеждой следят за метеосводками.