Для заядлых курильщиков дым сигарет хоть сладок, да опасен. Ежегодно в мире от болезней, связанных с курением, умирает более 4 млн. человек. В Беларуси эта цифра превышает 15,5 тысяч.

Вероятность заболеть онкологическими заболеваниями зависит от стажа курильщика. Наибольший риск возникновения рака легкого отмечен у мужчин, начавших курить до 15 лет.

"Затушу и брошу", - не раз твердил себе солист группы "Аtlantika" Алексей. Да только если и тушил, то докуренную сигарету. А если и бросал, то эту же сигарету в мусорное ведро. Поддаться собственным уговорам и расстаться с курением раз и навсегда Алексею не удаётся до сих пор. Привычная схема "раз попытка, два попытка" уже не работает. И теперь снова: где затяжка, там и дым.

Никотин менял тембр голоса ни одному вокалисту. И, как правило, не в лучшую сторону. Алексей подобных изменений не боится.

В войне против табака все средства хороши. Метод специалистов - различные табу. Метод дилетантов - простые заклинания. Окурок - в воду. Зависимости - бой. Способов много. Но лучший всё же один. Победить себя, и сделать сигарету своей жертвой.