Затраты на ведение охотничьего хозяйства в Беларуси превысили доходы

Таковы данные за прошлый год. В Минлесхозе считают, что в стране необходимо развивать охотничий туризм. И для этого есть все необходимые ресурсы. При этом охотничьим хозяйствам необходимо совершенствовать комплекс услуг. Сейчас в министерстве разрабатывают правовую базу, касающуюся ведения охотничьего хозяйства. Согласно утвержденной в декабре минувшего года госпрограммы развития охотничьего хозяйства до 2015 года, в течение двух лет в республике будут созданы 16 показательных охотничьих хозяйств на базе существующих.