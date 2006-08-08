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Затраты на ведение охотничьего хозяйства в Беларуси превысили доходы

08 августа 2006 13:55
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Таковы данные за прошлый год. В Минлесхозе считают, что в стране необходимо развивать охотничий туризм. И для этого есть все необходимые ресурсы. При этом охотничьим хозяйствам необходимо совершенствовать комплекс услуг. Сейчас в министерстве разрабатывают правовую базу, касающуюся ведения охотничьего хозяйства. Согласно утвержденной в декабре минувшего года госпрограммы развития охотничьего хозяйства до 2015 года, в течение двух лет в республике будут созданы 16 показательных охотничьих хозяйств на базе существующих.
# общество

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