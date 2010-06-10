Застройка города: минчане отвоевывают у многоэтажек детские площадки и парковки

Вот они, чудеса проектировки! Как сделать так, чтобы жители этих домов света белого не видели? Ведь растущая здесь многоэтажка, как уже привыкли говорить минчане, станет настоящим щитом.

Но пока новостройка еще не на высоте, первые этажи старых «хрущёвок» уже ушли в тень. Вот так выглянешь в окно — и смотреть не на что! Тупик со всех сторон. Высокий забор, говорят, как шлагбаум для комфорта и эстетики.

Жители двора:

- Это такое безобразие, что дальше уже некуда. Я уже смирилась с этим забором, то в него буду год смотреть. Шум какой, но дело даже не в этом. Вот представьте себе, когда его построят, как мы можем здесь вообще жить. Нас же закроют, вообще!

- Какая была площадочка, сказочка. Столько денег вложили в этот проект, чтобы сделать здесь детскую площадку.

Проект градостроителей перечеркнул все планы жильцов. Пока в мастерских продумывали силуэт застройки, минчане не думали не гадали, что под снос пойдут и ухоженные аллеи, и долгожданная детская площадка. В дворовый мини-парк аттракционов сбегались со всего района. А сейчас и своим-то некуда податься.

Жители двора:

- Мы подали в суд. В суде сказали, что они 2 миллиарда вложили уже и никаких вопросов, мол, все у них по закону, все соблюдено. Соблюдено то, что забор стоит у наших окон, соблюдено, что непонятно что будет после строительства.

Диалог со строителем:

- Здесь как бы гаражи будут в подвале, ограждения никакого не будет. Вам не кажется, что это немножко нелогичная стройка? - Нет, это логично. - Почему, объясните? - Ну как я вам объясню, я ж не прораб, я не знаю.

Пока строители не могут объяснить логику своих действий, жильцы уверены — толка в таком соседстве нет. И это не тот случай, когда в тесноте да не в обиде.

Станислав Готовко, директор подрядной организации:

- Если так рассуждать, все дома строятся под чьими-то окнами. Дома не строятся на пустыре.

Жители двора:

- Из этого пустыря можно было бы организовать хорошую стоянку для машин, а детскую площадку — здесь, здесь более комфортная зона для детей.

Который год это голое поле не попадает в поле зрения проектировщиков и не выходит из головы жильцов. Схема — всем на удивление: по периметру — вереницы машин, одинокие качели под колесами, а кусок земли, где можно было бы если не разогнаться, то хотя бы разгуляться, не в доле.

Жители двора:

- Детскую площадку, больше ничего не надо, чтобы родители не боялись за них, что они попадут под машину. С этой стороны кусок отрезать, сделать стоянку нормальную.

- Здесь достаточно места для того, чтобы сделать хорошую детскую площадку, одной песочницы очень мало. Ходить в чужие дворы не очень целесообразно, а приходится.

Пока на совете градостроителей — затишье, на дворовом консилиуме уже все давно утверждено. Границы этой детской площадки расширить, квадратные метры уплотнить новыми аттракционами, а пустырь закатать под вместительную стоянку.

Жители двора:

- Вот зеленая зона вся выезжена машинами, а машины негде ставить. И детям — площадка, а вся машинами заставлена, значит надо их сюда. Давно велся разговор. Ну как? Дети здесь играют, и здесь же заезжают машины.

Сколько раз уже проштрафившиеся автомобилисты вновь и вновь личный транспорт вынуждены оставлять на зеленой зоне. Хотя, казалось бы, где логика? Ведь пустырь — ни себе, ни людям.

В то время, как в одних районах под окнами целый парк авто, а поставить негде, в других — машин по пальцам пересчитать, а к услугам — целая парковка. Уже через месяц в распоряжении жителей Клумова — 280 машиномест.

Жители двора:

- Кому-то из жильцов соседнего дома пришло письмо, что это временная стоянка для личных автомашин на 280 мест, а в 2013 году здесь собираются делать большой разворот, чтобы освободить Партизанский проспект.

А вот о том, как освободить хотя бы даже такой неприглядный кусок земли под детскую площадку, не позаботились. Как развлечение, уже в прямом смысле, непролазные джунгли и кусок металлолома. Самых маленьких лишили даже самого малого. И вместо зоны отдыха — зона риска. Под окнами три в одном: и трасса, и рельс-линия, и автостоянка.

***

И посидеть, и прогуляться, и даже показать спортивный класс. В дворовом парке активного отдыха сбылись мечты всех детей Фрунзенского района. Здесь не поскупились ни на площадь, ни на оборудование. Под открытым небом — турники, качели, горки и даже футбольное поле.

Такой игровой городок маленькие жители большого города ни на что не променяют. Сюда бегут и на переменках, и после звонка на последний урок и даже круглую дату отметить.

Дети:

- У меня сегодня день рождения, мы здесь с друзьями сегодня развлекаемся, кувыркаемся, играем, отмечаем праздник. Даже не хочется идти на день рождения в парк, потому что тут лучше, здесь увлекательнее.

Трудно представить, но то, от чего сейчас глаз не оторвать, ещё пару лет тому отвоёвывали кто как мог. На месте десятков качелей могли бы вырасти три новостройки. Но градостроительные планы жильцы своими же руками зарывали в землю.

Жители двора:

- Ещё хотели вот дом построить, уже котлован вырыли. Но тут наши жильцы взялись и засыпали котлован, Не построили дом, сделали стадион для детей.

Дворовую площадку поделили поровну. Места хватило всем: на законных квадратных метрах даже авто тесниться не приходится.

Стоит ли открывать окна нараспашку, если апартаменты превращаются в смотровую площадку, кому нужно свято место, если оно пусто и как вырвать победу в борьбе с идеями градостроителей, когда счёт заранее не в твою пользу и как стать главным архитектором своего двора, выясняли Валентина Железная и Татьяна Кибалко