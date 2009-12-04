Застраховать сотовый телефон обойдется в 20 раз дешевле его реальной стоимости

Белгосстрах начал страховать мобильные телефоны от утраты в результате кражи, грабежа, разбоя.

Владельцам аппаратов предлагают заплатить за год 3,5-4,5% от стоимости телефона, то есть примерно 20 часть, и на целый год получить гарантию, что в случае такой неприятной ситуации в жизни ему полностью вернут деньги за мобильник.

– Чтобы застраховать свой телефон, при себе необходимо иметь паспорт и документ о приобретении телефона с указанием сведений о продавце, – пояснили в Белгосстрахе. Впрочем, если чека не окажется, могут попробовать обойтись и без него, проведя экспертную оценку аппарата.

Такой вид страхования, как полагают специалисты, может быть очень востребованным. Ведь количество абонентов сотовой связи, по разным оценкам, уже выросло до 9,1-9,5 миллиона. У многих белорусов на руках уже есть по одному, а то и по несколько телефонных аппаратов. При этом мобильники становятся все более многофункциональными, что отражается на их цене. Некоторые из моделей могут обойтись покупателю дороже телевизора или холодильника.

Поэтому и неудивительно, что сотовые телефоны становятся объектом внимания грабителей. В год, по оценкам правоохранительных органов, в Беларуси похищают 15-20 тысяч мобильников, пишет «Народная газета».