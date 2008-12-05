Заслуженным людям страны вручены государственные награды

Сегодня - Международный день волонтеров

Этот праздник как дань уважения и признания множества людей во всем мире, которые по зову сердца отзываются на страдания других. Во всем мире неравнодушных к чужим страданиям сегодня насчитывается более ста миллионов. В Беларуси их — свыше двадцати тысяч.