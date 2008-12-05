Заслуженным людям страны вручены государственные награды
Среди награжденных – спортсмены-инструкторы национальной команды Беларуси по инваспорту.
Они отстаивали честь страны на Параолимпийских играх в Пекине. Кроме спортсменов, премьер-министр вручил государственные награды членам экипажа самолета Ил-76, обстрелянного в Сомали, а также медикам, педагогам, артистам и строителям. Обращаясь к награжденным, глава белорусского правительства отметил, что труд человека, его самоотверженность, желание принести пользу себе, своей семье, обществу становятся в Беларуси главной идеей.