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Заслуженным людям страны вручены государственные награды

05 декабря 2008 11:44
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Среди награжденных – спортсмены-инструкторы национальной команды Беларуси по инваспорту. Они отстаивали честь страны на Параолимпийских играх в Пекине. Кроме спортсменов, премьер-министр вручил государственные награды членам экипажа самолета Ил-76, обстрелянного в Сомали, а также медикам, педагогам, артистам и строителям. Обращаясь к награжденным, глава белорусского правительства отметил, что труд человека, его самоотверженность, желание принести пользу себе, своей семье, обществу становятся в Беларуси главной идеей.
# общество

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