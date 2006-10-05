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Заславль включен в состав Минского района

05 октября 2006 13:20
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Город Заславль как административно-территориальная единица включен в состав Минского района. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси.Заславль отнесен к категории городов районного подчинения в рамках Программы социально-экономического развития республики до 2010 года, которая предусматривает совершенствование системы местного управления и самоуправления, упразднение лишних звеньев и уменьшение расходов на содержание госаппарата. Такие меры создадут условия для дальнейшего развития региона.
# общество

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