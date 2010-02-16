Защитники животных признали Кэтрин Зету Джонс самой жестокой знаменитостью

Международная организация «Люди за этичное обращение с животными» (People For The Ethical Treatment Of Animals – PETA) назвала актрису Кэтрин Зету Джонс самой дурно одетой знаменитостью 2010 года. Об этом сообщается на официальном сайте PETA.

Возмущение защитников животных вызвало пристрастие актрисы к одежде из материалов животного происхождения. Заметка на сайте PETA проиллюстрирована фотографией Зеты Джонс, где она одета в шубу из натурального меха и кожаные брюки, а в руках держит сумку из крокодиловой кожи.

Пользователям сайта, которые не согласны с выбором PETA, предлагается принять участие в голосовании. В шорт-лист дурно одетых знаменитостей попали Кейт Хадсон, Голди Хоун, Дженнифер Лопес, Рианна, Арета Франклин, Джессика Симпсон и участница реалити-шоу «The Real Housewives of New York City» Джилл Царин. Кроме того, сторонники PETA могут предложить свой вариант ответа.

В 2009 году список дурно одетых знаменитостей возглавила Мадонна, а в 2008 – Арета Франклин. Помимо этого, в последние годы активисты PETA критиковали за пристрастие к коже и мехам Дэми Мур, Канье Уэста, сестер Олсен, Эштона Катчера, Линдси Лохан и других знаменитостей.