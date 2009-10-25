Защитники авторских прав пытались оштрафовать поющую продавщицу

Сотрудница магазина, привыкшая петь на рабочем месте, едва не стала жертвой защитников авторских прав.

56-летняя Сандра Берт, проживающая в ирландском графстве Клакманнаншир, работает продавцом в магазине. Некоторое время назад женщина удостоилась строгого предупреждения от представителей организации Performing Right Society (PRS), которая занимается сбором лицензионных отчислений за публичное воспроизведение музыкальных произведений.

Ранее в этом году сотрудники PRS связались с руководством магазина и предложили приобрести лицензию, дающую право на воспроизведение музыки, передаваемой по радио, в присутствии покупателей. Владелец предприятия, чтобы избежать незапланированных расходов и запретил включать радио в помещении магазина. После этого у миссис Берт, поклонницы британской группы Rolling Stones, появилась привычка петь на рабочем месте, пишет Security Lab.

По словам продавщицы, расставляя товары на полках и выполняя другую скучную работу, она часто напевает себе под нос. «После запрета радио в магазине стало слишком тихо, а музыка помогает мне сохранять хорошее настроение, - говорит Берт, – Конечно же, я рассмеялась, когда представители PRS заявили о том, что я смогу петь лишь после покупки лицензии. Мне показалось, что это очень забавная шутка».

Миссис Берт не прекратила петь даже после того, как защитники копирайта пригрозили ей штрафом в несколько тысяч фунтов стерлингов. «Для того чтобы я перестала петь, им придется заклеить мне рот пластырем. Я не в силах отказаться от своей привычки», - заявила поющая продавщица.

После того, как информация о предъявляемых продавщице претензиях просочилась в местные СМИ и вызвала широкий общественный резонанс, сотрудники PRS связались с миссис Берт и принесли ей свои извинения.