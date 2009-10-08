Защитники авторских прав оставили новосибирские ЗАГСы без Мендельсона

Защитники авторских прав заявили, что свадебный марш Мендельсона в местных ЗАГСах исполняется незаконно.

Как сообщает newsru.com , Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подала в суд на управление по делам записи актов гражданского состояния. Истцы потребовали компенсацию в размере 10 тыс. рублей за использование фонограммы со свадебным маршем Мендельсона «без выплаты вознаграждения музыкантам и изготовителю фонограммы».

В управлении ЗАГС не смогли ответить, в чьем исполнении звучит во время бракосочетания свадебный марш и есть ли договор с обладателем прав на фонограмму. В связи с этим проигрывать музыку прекратили, и до разрешения конфликта молодоженам приходится обмениваться кольцами в тишине.

На помощь молодоженам пришли местные музыканты. Художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Калужский заявил, что академический симфонический оркестр запишет свадебный марш Мендельсона и передаст запись управлению ЗАГС в безвозмездное пользование.