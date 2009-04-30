Защитить детей из неблагополучных семей 

Выполнение Декрета Президента №18 рассмотрят сегодня правоохранители на оперативном совещании

По данным МВД с 2007 года в Беларуси более 19 тысяч детей нуждаются в защите государства. Около 10 тысяч сейчас - на гособеспечении. В семьи вернулись 4 с половиной тысячи детей. С начала реализации декрета трудоустроено 89% нерадивых родителей. Вместе с тем, возмещение родителями расходов на содержание детей идёт недостаточно эффективно. Необходим ежедневный контроль за явкой горе-родителей на работу. И особое внимание семьям, в которые вернулись дети.

Поэтому сотрудники МВД задумались о необходимости внесения изменений в декрет №18. В частности, министерство предлагает ввести для граждан, которые уклоняются от возмещения государству расходов на содержание их детей, административный арест с обязательным привлечением к труду, а также норму о возможности их задержания на 72 часа.

Эти новшества, по словам начальника управления профилактики охраны МВД, создадут дополнительные правовые основания для повышения эффективности работы с нерадивыми родителями.

При этом Николай Дрозд рассказал корреспонденту БЕЛТА, что больших проблем с исполнением декрета №18 не существует. Требуют решения лишь некоторые моменты. Например, ситуация, когда заработная плата трудоустроенных обязанных граждан не позволяет полностью возмещать расходы государства на содержание их детей.

Отвечая на вопросы, представитель МВД также рассказал, что средний заработок направляемых в ЛТП обязанных лиц составляет в среднем Br150 тыс. в месяц.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Генпрокуратура поднимает вопрос об ответственности и обязанности детей по отношению к престарелым родителям. И если сыновья и дочери уклоняются от их содержания, можно поднимать вопрос о взыскании алиментов или возбуждении уголовного дела.

- Часто приходится от прокуроров слышать. Что родители на своих детей не будут писать. Однако, как показала проверка, даже прошедшая. В частности, изучено ряд уголовных дел, мы видим, что не единичные дела, когда те же опекуны, дети убивают своих родителей. Это не единичные случаи, - отметил старший прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Олег Плотников.