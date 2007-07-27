Защитить брошенных детей призван декрет Президента №18

Более 17 тысяч белорусских подростков состоят на учете в милиции. Причем из них около 40% - дети из неполных семей.

Многие попадают под опеку государства, а родители в категорию нерадивых. Декрет Президента №18 призывает горе - родителей к ответственности.

Лишение родительских прав не означает, что расходы за содержание ребёнка берёт на себя общество. Государство ежемесячно тратит на каждого порядка миллиона белорусских рублей и оплачивать эту опеку придется. Вместе с тем чины в погонах констатируют, что многие ведомства не понимают, что этот декрет направлен, прежде всего, на профилактику пьянства среди населения.

Спорные вопросы у сотрудников правопорядка возникают еще и с новым административным кодексом. Например, усложнилась процедура привлечения к ответственности продавцов за продажу спиртного несовершеннолетним. Протокол не составишь - материалы нужно направлять в комитет госконтроля. И "внезапное" уменьшение количества продаж вовсе не связано с тем, что стали меньше нарушать, а объясняется усложнением процедуры наказания. Если говорить в целом о проблеме пьянства среди населения, то правоохранители считают наказание последней мерой.

Профилактические меры применяются не только ко взрослым, но и к подросткам состоящим на учете в милиции. Один из таких методов - оздоровительный лагерь. Все трудные - в одном месте и решают глобальные для них задачи. Правоохранители объединяются с армией и сообща занимаются перевоспитанием. Такой подход уже стал традиционным.

Такая работа кропотливая и не принесет положительных результатов сразу. Но здесь осознают, что и эти дети имеют право и смогут начать свой день с чистого листа.

