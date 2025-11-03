Заседание Совета Палаты представителей состоится 3 ноября в Минске

Законопроект можно считать венцом большой работы по ревизии законодательства, которая проделана по поручению Александра Лукашенко. О ее предварительных итогах докладывалось главе государства в январе. И тогда речь шла о том, что около 8 тысяч из 55 тысяч актов уровня правительства и республиканских органов госуправления имеют шероховатости либо утратили актуальность и должны быть признаны утратившими силу.

Вслед за этим началась ревизия нормативных правовых актов местных органов власти. Они, к слову, занимают чуть более половины всего массива законодательства, который включает свыше 170 тысяч документов. После проведенной совместной работы на всех уровнях за 9 месяцев 2025 года уже более 60 тысяч документов признаны утратившими силу. Законопроект о нормотворческой деятельности отвечает нескольким ключевым требованиям – понятность и четкость, системность, прозрачность, доступность законодательства.