Заседание Совета ЕЭК пройдёт 1 октября. Какие темы обсудят?

Новости Беларуси. Белорусское правительство выйдет на связь с партнерами по ЕАЭС. 1 октября состоится заседание Совета Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ее председатель – заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. В повестку дня включено 18 вопросов в различных областях экономической интеграции. Планируется также обсудить ряд новых направлений, необходимых для развития трансграничной электронной торговли.