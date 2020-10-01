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Заседание Совета ЕЭК пройдёт 1 октября. Какие темы обсудят?

01 октября 2020 07:30
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Новости Беларуси. Белорусское правительство выйдет на связь с партнерами по ЕАЭС. 1 октября состоится заседание Совета Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Заседание Совета ЕЭК пройдёт 1 октября. Какие темы обсудят?-1

Напомним, ее председатель – заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. В повестку дня включено 18 вопросов в различных областях экономической интеграции. Планируется также обсудить ряд новых направлений, необходимых для развития трансграничной электронной торговли.  

Заседание Совета ЕЭК пройдёт 1 октября. Какие темы обсудят?-4

Будет представлен и отчет о том, как решаются проблемы санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне распространения COVID-19. Остро стоит необходимость возобновления транспортного пассажирского сообщения между государствами – членами Союза. Это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.  

# Международное сотрудничество # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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