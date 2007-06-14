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Зарыть свой талант в землю

14 июня 2007 13:50
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В парке Горького художественно и профессионально закапывали свой талант. Здесь прошёл финал конкурса "Минские мастера-2007" в номинации "Рабочий зелёного строительства".

В этом году 11 участниц фантазировали на тему "Слуцкие пояса". Организаторы предоставили эскизы, а вот уже за цветочное наполнение отвечали конкурсанты.

Жюри интересовал не только итог работы, но и процесс создания композиции. Временные рамки были строго ограничены - максимум 2 часа. Победительницей стала сотрудница управления "Центр" "Минскзеленстроя" Ольга Третьякова. Второе место в конкурсе досталось Октябрьскому району. "Бронзу" разделили между собой Центральный район и предприятие "Цветы столицы".

Площадка, которую Парк Горького предоставил для проведения конкурса, будет радовать посетителей до конца лета.

# общество

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