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Зарплаты минских строителей в октябре

25 ноября 2009 10:29
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Наиболее высокий уровень оплаты труда сложился в проектно-изыскательских организациях - Br2217 тыс.

Начисленная номинальная (без учета налогов) среднемесячная заработная плата работников строительных организаций Минска  в октябре - Br1 865 тыс., что выше среднегородского уровня оплаты труда на 36,1%.

Среднемесячная заработная плата работников строительно-монтажных организаций в январе-октябре текущего года составила Br1663 тыс.

Ниже уровень оплаты труда в организациях, которые занимаются ремонтом зданий и сооружений непроизводственного назначения, - Br1440 тыс. и в организациях по капремонту зданий и сооружений производственного назначения - Br1460 тыс.

Уровень оплаты труда работников строительных организаций дифференцирован не только по отраслям, но и по формам собственности.

Наиболее высокой в январе-октябре оплата труда была у работников строительных организаций иностранной формы собственности - Br2105 тыс., работников организаций государственной формы собственности - Br1737 тыс., работников частной формы собственности - Br1699 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Главном статическом управлении Минска.

# общество

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