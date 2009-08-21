Зарплату белорусам зачисляют сразу на две карточки

Если закончился срок действия карточки, и вы пойдете забирать новую, то вам вместо одной могут выдать сразу две. Одна, как и была раньше, а вторая - Белкарт-М. Теперь к одному счету у вас будет две карточки. Одну забыли дома, рассчитались по второй. - Есть государственная программа по переходу на «Белкарт-М». Это карточка национальной платежной системы. В каждой стране есть своя платежная система. Они (карточки «Visa», «Maestro», «Master card» и «Белкарт». - Ред.) будут «ходить» параллельно, - пояснил «КП» заместитель начальника управления информации Нацбанка Михаил Журавович.
Кстати, пока что белорусский пластик не принимают банкоматы некоторых коммерческих банков, им нельзя пользоваться за границей, с отечественной карты можно снять доллары и евро только в банкомате своего банка.