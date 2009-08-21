Зарплату белорусам зачисляют сразу на две карточки

В Беларуси раскрыта группа, занимающаяся подделкой дипломов

По делу проходят четыре человека: один молодой человек и три женщины (жители Минска и Минской области). Две женщины работали методистками в вузе, одна преподавателем, а молодой человек является выпускником одного из вузов.