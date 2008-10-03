Прямой эфир

Зарплата педагогов с начала будущего года вырастет на четверть

03 октября 2008 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщили в Министерстве образования Беларуси. Предлагается также установить ежемесячные доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием и надбавки руководителям учебных заведений. В проекте бюджета будущего года запланировано увеличение расходов на сферу образование на 36%.

Тем временем, белорусские педагоги уже принимают поздравления от своих учеников. Несмотря на то, что День учителя будут отмечать в республике в воскресенье, в последний учебный день недели школьники по традиции идут на уроки с цветами и поздравляют учителей с профессиональным праздником.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 октября 2008 16:44

Исторический микрорайон построят на территории Брестской крепости

02 октября 2008 16:43

Последние купола установили на храм в честь Всех Святых в память безвинно убиенных в Отечестве нашем

02 октября 2008 13:47

Музей пожарной службы открыт в Минске