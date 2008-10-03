Зарплата педагогов с начала будущего года вырастет на четверть

Об этом сообщили в Министерстве образования Беларуси. Предлагается также установить ежемесячные доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием и надбавки руководителям учебных заведений. В проекте бюджета будущего года запланировано увеличение расходов на сферу образование на 36%.



Тем временем, белорусские педагоги уже принимают поздравления от своих учеников. Несмотря на то, что День учителя будут отмечать в республике в воскресенье, в последний учебный день недели школьники по традиции идут на уроки с цветами и поздравляют учителей с профессиональным праздником.