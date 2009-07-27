Зарплата домоуправов зависит от задолженности за услуги ЖКХ

Руководители домоуправлений в Витебской области теперь будут материально заинтересованы в погашении просроченной задолженности за услуги ЖКХ.

Новая система оплаты труда руководителей ЖРЭТ и ЖЭУ введена в Витебской области с 1 июля. Одними из основных показателей, по которым будет премироваться или депремироваться руководитель, - это наличие дебиторской задолженности и объем оказания платных услуг населению.

В Витебской области за 6 месяцев текущего года просроченная задолженность населения предприятиям ЖКХ возросла с Br6,9 млрд. (на 1 января 2009 г.) до Br7,6 млрд. Наиболее высокий уровень просроченной дебиторской задолженности населения в Оршанском, Витебском, Шумилинском и Сенненском районах, а также в Орше и Витебске, сообщает БЕЛТА.