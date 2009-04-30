«Заработал» 7,5 миллионов и год лишения свободы

Житель Минска расплачивался в магазинах за товары 500-тысячными купюрами Национального банка Беларуси, изъятыми из обращения

Злоумышленник с 31 января по 28 мая прошлого года неоднократно рассчитывался за приобретаемые им товары денежными купюрами Нацбанка достоинством 500 тыс. 1998 года выпуска. Напомним, что эти купюры были изъяты из обращения в связи с утратой платежеспособности с 1 января 2001 года. Действовал парень не один, однако личность соучастника преступления еще не установлена. «Закупались» друзья в населенных пунктах Могилевской, Гомельской, Минской областей, а также в Минске и Гомеле. Таким образом ребята завладели товарно-материальными ценностями и денежными средствами на общую сумму Вr7,5 млн.

Суд Могилевского района приговорил правонарушителя за совершение мошенничества, повторно, группой лиц, с учетом добровольного возмещения причиненного ущерба, отсутствия отягчающих ответственность обстоятельств и ограничений, установленных ст.69 УК РБ, к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.