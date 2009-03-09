Запуск сразу нескольких ракет осуществлен на космодроме в Могилёве

Стартовая площадка разместилась на школьном стадионе, а космические корабли сделаны из бумаги и весят около 10 граммов каждый. Местные школьники таким образом отметили день рождения космонавта номер 1 Юрия Гагарина. На изготовление одной ракеты у мальчишек иногда уходит более месяца. Зато ракеты, как настоящие – с несколькими ступенями, которые отделяются в воздухе. В мастерской эти мальчишки проводят значительно больше, чем на пришкольном Байконуре. Да и конструктор Королёв по духу им ближе космонавта Гагарина. Хотя о первом полете человека в космос ребята знают немало.



Не исключено, что кто-нибудь из этих ребят свяжет свое будущее с космосом, но пока это детское увлечение. Причем это увлечение взрослые исключительно поддерживают. Преодолеть земное притяжение не так уж и трудно. Впереди у ребят работа над новыми моделями ракет. Следующий старт – 12 апреля в день космонавтики.